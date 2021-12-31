В Киеве в рамках государственно-частного партнерства будет открыт Музей жертв Бабьего Яра

Для создания Музея жертв Бабьего Яра в рамках Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве здание бывшей конторы Лукьяновского еврейского кладбища в Киеве Министерство культуры и информационной политики Украины согласовало передать в аренду Мемориальному центру Холокоста Бабий Яр.

— Это важный шаг для дальнейшего развития Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр. Только за последний год благодаря общим усилиям нам удалось начать превращать территорию Бабьего Яра из места забвения в место памяти. Объединение частной инициативы и государственных возможностей, я уверена, дадут наилучший результат, – отметила исполняющая обязанности генерального директора Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр Роза Тапанова.

Государственно-частное партнерство – эффективный инструмент для привлечения инвестиций в знаковые для страны проекты.

Успешные примеры такого сотрудничества можно увидеть на острове Хортица, в музее народной архитектуры и быта Пирогово.

На территории заповедника при участии Мемориального центра уже появились такие важные проекты как Зеркальное поле и Кристаллическая стена плача. Построили символическую синагогу Место для размышлений. Реализован проект Имена.

— Важно не просто сохранить здание конторы как уникальный исторический объект, но и сделать его ключевым для понимания всей трагедии этого места. Мы проинвестируем только в архитектурное решение в течение следующих трёх лет около €5 млн. Чрезвычайно важно, что благодаря поддержке главы государства наша страна может наконец-то достойно почтить память жертв, а также рассказать, как во времена Советского Союза память об этой трагедии пытались уничтожить, — отметил генеральный директор Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Макс Яковер.

К реставрации здания конторы присоединится международное архитектурное бюро OFFPOLINN, базирующееся в Нью-Йорке и Мадриде.

— Бабий Яр – чрезвычайно важное место для истории, культуры и будущего человечества. Архитектура музея поможет признать эту трагедию, обсудить и обдумать ее, – отметил основатель OFFPOLINN Андрес Хаке.