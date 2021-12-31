У Києві в рамках державно-приватного партнерства буде відкритий Музей жертв Бабиного Яру

Для створення Музею жертв Бабиного Яру в межах Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю будівлю колишньої контори Лук’янівського єврейського кладовища в Києві Міністерство культури та інформаційної політики України погодило передати в оренду Меморіальному центру Голокосту Бабин Яр.

– Це важливий крок для подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр. Лише за останній рік завдяки спільним зусиллям нам удалося почати перетворювати територію Бабиного Яру з місця забуття на місце пам’яті. Об’єднання приватної ініціативи та державних можливостей, я впевнена, дадуть найкращий результат, – зазначила виконувачка обов’язків генерального директора Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр Роза Тапанова.

Державно-приватне партнерство – ефективний інструмент для залучення інвестицій у знакові для країни проекти.

Успішні приклади такого співробітництва можна побачити на острові Хортиця, у музеї народної архітектури та побуту Пирогів.

На території заповідника за участі Меморіального центру вже з’явилися важливі проекти, як-от: Дзеркальне поле та Кристалічна стіна плачу. Було споруджено символічну синагогу Місце для роздумів. Реалізований проект Імена.

– Важливо не просто зберегти будівлю контори як унікальний історичний об’єкт, а й зробити її ключовою для розуміння всієї трагедії цього місця. Ми проінвестуємо тільки в архітектурне рішення протягом наступних трьох років близько €5 млн. Надзвичайно важливо, що завдяки підтримці глави держави наша країна може нарешті гідно вшанувати пам’ять жертв, а також розповісти, як у часи Радянського Союзу пам’ять про цю трагедію намагалися знищити, – зауважив генеральний директор Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Макс Яковер.

До реставрації будівлі контори приєднається міжнародне архітектурне бюро OFFPOLINN, що базується в Нью-Йорку та Мадриді.

– Бабин Яр – надзвичайно важливе місце для історії, культури та майбутнього людства. Архітектура музею допоможе визнати цю трагедію, обговорити й обміркувати її, – зазначив засновник OFFPOLINN Андрес Хаке.