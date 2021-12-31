Во время новогодне-рождественских праздников отделения и курьеры Новой почты 1 и 7 января 2022 года не будут работать.

Как сообщают в компании, загрузка посылок в почтоматы в эти дни также не будет происходить, однако заранее загруженные посылки клиенты получить смогут.

На Рождество 25 декабря и в выходной 27 декабря отделения будут работать по своему обычному расписанию.

Накануне Нового года 31 декабря компания будет работать по графику субботы (может отличаться в зависимости от отделения).

А в выходной 3 января будут работать по воскресному графику (он тоже может отличаться в зависимости от отделения).

Подробный график работы отделений можно найти на сайте компании в разделе График работы отделений.

Отделения Укрпочты 25 декабря, 1 и 7 января в Украине будут работать немножко иначе. Большинство отделений в эти дни будут закрыты.

Принимать клиентов будут только отдельные дежурные отделения и курьерские участки.

Как будут работать дежурные отделения Укрпочты в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове в праздничные дни, читайте в материале.

Фото: Новая почта