Имеет поддержку: эстонский дипломат встал на защиту Украины против РФ

Украина в настоящий момент удерживает весь европейский фронт, несмотря на то что Россия по своей величине является вторым по счету государством в мире.

Такое заявление 31 декабря сделал посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, прокомментировав мощь РФ.

— Возможная оружейная помощь Эстонии Украине была очень хорошо принята в Киеве. Министр обороны Украины Алексей Резников лично прислал мне благодарственное письмо, – отметил Кууск.

По словам дипломата, для Украины это является символически важным шагом. Он подчеркнул, что государство имеет друзей по всему миру, даже если для него настали трудный времена. Об этом свидетельствует тот факт, что Украина получает от многих союзников помощь.

Напомним, ранее за Украину заступилась Европейская народная партия (EPP), которая является старейшей правоцентристской группой в Европейском парламенте.

Члены политической силы обратились к президенту России Владимиру Путину, отметив, что Европа выступит единым фронтом против российской угрозы.

Также депутаты подчеркнули, что Украина является частью ЕС, а сам Евросоюз должен поддержать страну.