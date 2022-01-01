Має підтримку: естонський дипломат став на захист України проти РФ

Україна зараз утримує весь європейський фронт, незважаючи на те, що Росія за своєю величиною є другою державою у світі.

Таку заяву 31 грудня зробив посол Естонії в Україні Каймо Кууск, прокоментувавши міць РФ.

– Можлива збройова допомога Естонії Україні була дуже добре прийнята в Києві. Міністр оборони України Олексій Резніков особисто надіслав мені лист подяки, – зазначив Кууск.

За словами дипломата, для України це є символічно важливим кроком. Він підкреслив, що держава має друзів у всьому світі, навіть якщо для неї настали важкі часи. Про це свідчить той факт, що Україна одержує від багатьох союзників допомогу.

Нагадаємо, раніше за Україну заступилася Європейська народна партія (EPP), яка є найстарішою правоцентристською групою у Європейському парламенті.

Члени політичної сили звернулися до президента Росії Володимира Путіна, наголосивши, що Європа виступить єдиним фронтом проти російської загрози.

Також депутати наголосили, що Україна є частиною ЄС, а сам Євросоюз має підтримати країну.