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Полум’я гасили понад три години: у санаторії на Донеччині сталася пожежа

Юля Захарченко редакторка стрічки
Полум’я гасили понад три години: у санаторії на Донеччині сталася пожежа

У Краматорському районі міста Святогірськ спалахнув вогонь на території санаторію, розташованого за адресою вулиця Івана Мазепи.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій Донецької області, загорілася окремо розташована одноповерхова будівля архіву.

Станом на 2 січня, у санаторії немає відвідувачів, проте залишилися три працівники. Пожежа розпочалася посеред ночі, а ліквідувати її вдалося лише через 3 год. 20 хв.

Відповідні фахівці з’ясовують можливі причини загорання у будівлі архіву. У ДСНС зазначили, що ніхто не постраждав під час пожежі.

Для гасіння полум’я залучили 11 рятувальників з особового складу та три одиниці техніки Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежі в Україні

За даними ДСНС, за весь 2021 рік сталося 80 784 пожежі, у яких вогонь забрав життя 1 750 людей та травмував ще 1 383 громадян.

Серед них: 28 020 випадків – у житловій сфері, 1 888 спалахів – у виробничій, 4 119 пожеж – у транспорті, а 46 757 загорань – в інших місцях.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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