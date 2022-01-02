С 1 января 2022 г. в Украине вырастет общая стоимость оформления паспорта в форме ID-карты и паспорта гражданина страны для выезда за границу.

Государственное предприятие Полиграфический комбинат Украина из-за повышения цен на сырье и материалы изменяет стоимость бланков отдельных биометрических документов.

Так, стоимость оформления паспорта гражданина Украины (ID-карта) составит:

в срок до 20 рабочих дней — 372 грн (126 грн – стоимость админуслуги и 246 грн – стоимость бланка);

до 10 рабочих дней – 498 грн (252 грн – стоимость админуслуги и 246 грн – стоимость бланка).

Первое изготовление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты остается бесплатным.

Стоимость оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу составит:

в срок до 20 рабочих дней — 733 грн (352 грн – стоимость админуслуги и 381 грн – стоимость бланка);

до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований – 1 тыс. 085 грн (704 грн – стоимость админуслуги и 381 грн – стоимость бланка).

Украинцы, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31 декабря 2021 года, получат документы по старым ценам.

Те же лица, которые произвели оплату административных услуг до 31 декабря, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений.

Тарифы на электроэнергию в Украине вырастут в 2022 году после окончания отопительного сезона. Такой прогноз Фактам ICTV озвучила эксперт по вопросам ЖКХ Кристина Ненно.

По ее словам, в следующем году цена на электроэнергию вырастет на 20–45% для бытовых потребителей. Бизнесу придется платить на 50–70% больше.

Источник: Государственная миграционная служба Украины