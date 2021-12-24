В Европе порывы ветра увеличили выработку электроэнергии ветряными станциями, из-за чего цены на газ упали на треть от исторического максимума, зафиксированного во вторник, 21 декабря.

В четверг, 23 декабря, выработка ветровой электроэнергии выросла до 13,8%: в среду этот показатель составил 7,1%, а во вторник – 5,52%.

На прошлой неделе (с 13 по 19 декабря) вклад ветряков в выработку электроэнергии в Европе составил в среднем 13,7%.

В четверг цены на газ по контракту “на день вперед” на TTF остановились на уровне $1 485 за тысячу кубометров. В предыдущие дни цены были значительно выше: $1 997 в среду и рекордные $2 138 во вторник.

Сегодня с утра январский фьючерс на TTF на бирже ICE Futures торгуется на уровне $1 300 за тысячу кубов.

По данным европейской ассоциации Gas Infrastructure Europe, запасы газа в подземных хранилищах Европы упали до 57,5%, что на 17,3 процентного пункта ниже среднего значения за последние пять лет.

22 декабря Европа взяла из своих газохранилищ 776 млн куб. м голубого топлива, являющегося максимальным показателем начала сезона отбора.

Ранее сообщалось, что европейская спотовая цена на газ достигла отметки $2 200/тыс. куб. м. Причиной нового рекорда стоимости стало резкое падение выработки электроэнергии из возобновляемых источников.