В МИД Украины сообщили, что внимательно следят за развитием событий в Казахстане, и что ключевым приоритетом дипломатов является безопасность наших граждан. Об этом в комментарии Фактам ICTV сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Посольство Украины в Нур-Султане перешло на круглосуточный режим работы.

Сейчас ситуация усложняется введением чрезвычайного положения в стране, нестабильной работой мобильной связи и интернета. Кроме того, ограничено движение регионального пассажирского транспорта, задерживаются и упраздняются международные авиарейсы.

— Вчера вечером группа украинских граждан не смогла вылететь рейсом Алматы-Киев из-за прекращения работы аэропорта. Дипломаты помогли украинцам с поиском мест для ночевки. В настоящее время посольство выясняет с администрацией аэропорта и авиакомпанией возможность осуществления указанного рейса, поддерживает связь с пассажирами, — говорится в сообщении МИД Украины.

МИД сообщает, что аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме и сегодня запланирован рейс в Киев.

— Призываем наших граждан избегать мест массовых мероприятий, в первую очередь в больших городах, проявлять повышенную бдительность и осторожность, а также зарегистрироваться в электронной системе ДРУГ (https://friend.mfa.gov.ua), чтобы дипломаты могли вовремя оказать помощь, — говорится в сообщении МИД Украины.

Ситуация в Казахстане

Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после того, как с начала года сжиженный нефтяной газ подорожал вдвое – с 60 до 120 тенге за литр. Впоследствии митингующие стали требовать отставки правительства.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство.

С 01.30 5 января в Алматы и Мангистауской области начал действовать режим чрезвычайного положения. Продлится он до 00.00 19 января 2022 года.

С 16.00 5 января начал действовать режим чрезвычайного положения и в столице Казахстана Нур-Султане.

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Кроме того, сообщалось, что в стране фиксировались перебои с интернетом и связью.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне заявил, что возглавит Совет безопасности страны, которым ранее руководил первый президент страны Нурсултан Назарбаев.

Фото: Олег Николенко