Назарбаев уходит с должности главы Совета безопасности Казахстана

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что возглавит Совет безопасности страны, которым ранее руководил первый президент страны Нурсултан Назарбаев.

Об этом он заявил во время экстренного обращения на государственном телеканале Хабар 24.

– Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности я намерен действовать максимально жестко, – отметил Токаев.

Он заверил, что не оставит столицу страны ни при каких обстоятельствах.

— Это моя конституционная обязанность — быть вместе с народом, — добавил президент Казахстана.

Токаев пообещал вскоре выступить с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана, отметив, что остается на прежней позиции последовательных реформ.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на автогаз с 60 до 120 тенге за литр. Вскоре митингующие расширили свои требования, в частности, они касались уже и отставки правительства, и отстранения от политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Несмотря на то, что 4 января правительство снизило цену на сжиженный газ до 50 тенге за литр, протесты по всей стране продолжились.

И на следующий день, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство страны в отставку.

Кроме того, он ввел в Алматы, Нур-Султане и Мангистауской области режим чрезвычайного положения до 19 января.