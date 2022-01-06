В МЗС України повідомили, що уважно слідкують за розвитком подій у Казахстані, і що наразі ключовим пріоритетом дипломатів є безпека наших громадян. Про це у коментарі Фактам ICTV повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Посольство України в Нур-Султані перейшло на цілодобовий режим роботи.

Наразі ситуація ускладнюється введенням надзвичайного стану в країні, нестабільною роботою мобільного зв’язку та інтернету. Крім того, обмежено рух регіонального пасажирського транспорту, затримуються та скасовуються міжнародні авіарейси.

– Вчора ввечері група українських громадян не змогла вилетіти рейсом Алмати-Київ через припинення роботи аеропорту. Дипломати допомогли українцям із пошуком місць для ночівлі. Нині посольство з’ясовує із адміністрацією аеропорту та авіакомпанією можливість здійснення зазначеного рейсу, підтримує зв’язок із пасажирами, – йдеться у повідомленні МЗС України.

МЗС повідомляє, що наразі аеропорт Нур-Султана працює в штатному режимі й сьогодні заплановано рейс до Києва.

– Закликаємо наших громадян уникати місць масових заходів, насамперед у великих містах, виявляти підвищену пильність і обережність, а також зареєструватися в електронній системі ДРУГ (https://friend.mfa.gov.ua), щоб дипломати могли вчасно надати допомогу, – йдеться у повідомленні МЗС України.

Ситуація в Казахстані

Протести в Казахстані почалися 2 січня 2022 року після того, як скраплений автогаз здорожчав удвічі – із 60 до 120 тенге за літр. Згодом мітингувальники розширили свої вимоги, зокрема, стосувалися вони й відставки уряду.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд.

Із 01.30 5 січня в Алмати та Мангістауській області почав діяти режим надзвичайного стану. Триватиме він до 00.00 19 січня 2022 року.

Із 16.00 5 січня почав діяти режим надзвичайного стану і в столиці Казахстану Нур-Султані.

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Крім того, повідомлялося, що в країні є перебої з інтернетом та зв’язком.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв напередодні заявив, що очолить Раду безпеки країни, якою раніше керував перший президент країни Нурсултан Назарбаєв.