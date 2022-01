Ряд казахстанских сайтов, в частности популярных СМИ, пока недоступны из-за перебоев с интернетом и связью.

Кроме того, нет доступа на сайт информагентства Интерфакс-Казахстан.

Граждане Казахстана жалуются, что мессенджеры и городская телефонная связь не работают, поэтому у них нет контакта со своими родными за рубежом.

О проблемах с доступом к интернету сообщает организация NetBlocks, отслеживающая работу сети.

⚠️ Confirmed: #Kazakhstan is now in the midst of a nation-scale internet blackout after a day of mobile internet disruptions and partial restrictions.

The incident is likely to severely limit coverage of escalating anti-government protests.

???? Report: https://t.co/Op5GwzXKbh pic.twitter.com/pdHJkJFe7v

— NetBlocks (@netblocks) January 5, 2022