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В Казахстане перебои с интернетом и телефонной связью

Марта Бондаренко редактор ленты
В Казахстане перебои с интернетом и телефонной связью

Ряд казахстанских сайтов, в частности популярных СМИ, пока недоступны из-за перебоев с интернетом и связью.

Кроме того, нет доступа на сайт информагентства Интерфакс-Казахстан.

Граждане Казахстана жалуются, что мессенджеры и городская телефонная связь не работают, поэтому у них нет контакта со своими родными за рубежом.

О проблемах с доступом к интернету сообщает организация NetBlocks, отслеживающая работу сети.

Отключение произошло почти одномоментно около 17.00 по местному времени.

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Протесты в Казахстане

Протесты начались 2 января из-за повышения цен на автогаз с 60 до 120 тенге за литр. Впоследствии список требований расширился: протестующие требовали отставки правительства и отстранения от политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

4 января правительство снизило цену на сжиженный газ до 50 тенге за литр, но протесты по всей стране продолжились.

5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отправил правительство страны в отставку.

С 01.30 5 января в Алматы и Мангистауской области начал действовать режим чрезвычайного положения. Продлится он до 00.00 19 января 2022 года.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Pixabay

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