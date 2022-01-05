Ряд казахстанских сайтов, в частности популярных СМИ, пока недоступны из-за перебоев с интернетом и связью.

Кроме того, нет доступа на сайт информагентства Интерфакс-Казахстан.

Граждане Казахстана жалуются, что мессенджеры и городская телефонная связь не работают, поэтому у них нет контакта со своими родными за рубежом.

О проблемах с доступом к интернету сообщает организация NetBlocks, отслеживающая работу сети.

⚠️ Confirmed: #Kazakhstan is now in the midst of a nation-scale internet blackout after a day of mobile internet disruptions and partial restrictions. The incident is likely to severely limit coverage of escalating anti-government protests. ???? Report: https://t.co/Op5GwzXKbh pic.twitter.com/pdHJkJFe7v — NetBlocks (@netblocks) January 5, 2022

Отключение произошло почти одномоментно около 17.00 по местному времени.

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Протесты в Казахстане

Протесты начались 2 января из-за повышения цен на автогаз с 60 до 120 тенге за литр. Впоследствии список требований расширился: протестующие требовали отставки правительства и отстранения от политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

4 января правительство снизило цену на сжиженный газ до 50 тенге за литр, но протесты по всей стране продолжились.

5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отправил правительство страны в отставку.

С 01.30 5 января в Алматы и Мангистауской области начал действовать режим чрезвычайного положения. Продлится он до 00.00 19 января 2022 года.