Всі у безпеці: у МЗС України розповіли, коли громадяни зможуть покинути Казахстан

Усі українці, які перебувають у Казахстані, знаходяться у безпеці, забезпечені житлом та їжею.

Про це повідомив речник зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

За його словами, до посольства звернулися за допомогою 43 громадянина України, які перебувають у Казахстані. Усі вони є пасажирами авіарейсів з Алмати та Нур-Сулатану, які було скасовано через заворушення.

Ніколенко підкреслив, що із українцями, які застрягли в Республіці, дипломати постійно підтримують зв’язок.

За попередніми даними, міжнародний аеропорт Алмати відновить свою роботу лише у п’ятницю, 7 січня.

Представник МЗС наголосив, що українське посольство намагається домовитися з перевізником, щоб громадяни могли залишити Казахстан найближчим часом.

– Закликаємо українців продовжувати неухильно дотримуватися рекомендацій МЗС: уникати місць масового скупчення людей, особливо у великих містах, без необхідності не залишати місця проживання, виявляти підвищену пильність та обережність, – наголосив Ніколенко.

Він закликав громадян у разі потреби звертатися за допомогою до посольства України.

Нагадаємо, 5 січня протестувальники захопили міжнародний аеропорт Алмати. Усі рейси того дня було скасовано.

У ніч наступного дня влада повідомила, що розігнала демонстрантів, узявши контроль над аеропортом. Протягом дня спостерігалися проблеми з виконанням авіарейсів, оскільки багато перевізників скасували перельоти.

Як зазначив глава МЗС України Дмитро Кулеба, українське посольство не отримувало повідомлень щодо прямої загрози життю громадян на тлі того, що відбувається у країні.