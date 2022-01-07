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Факты / Украина / Общество

На Рождество спасатели перешли на усиленный режим службы: привлекли более 7 тыс. людей

Юля Захарченко редактор ленты
На Рождество спасатели перешли на усиленный режим службы: привлекли более 7 тыс. людей

В период празднования Рождества украинские спасатели обеспечивают защиту жителей от чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасных происшествий в усиленном режиме.

По данным Министерства внутренних дел Украины, для работы привлекли более 7 тыс. спасателей из личного состава и две тыс. единиц специальной техники.

Среди них – 300 спасателей и 50 единиц техники для мест, где украинцы массово празднуют новогодние и рождественские праздники.

Ужесточенный режим службы начался 7 января в 9.00 и продлится до 10 января 9.00 утра. Особое внимание спасатели уделяют местам, где будут проходить праздничные мероприятия.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров и чрезвычайных происшествий ГСЧС организовали взаимодействие с органами власти.

Спасатели поздравляют украинцев с зимними праздниками и желают верующим счастливого Рождества.

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Источник: МВД

Фото: МВД

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