На період святкування Різдва українські рятувальники забезпечують захист жителів від надзвичайних ситуацій, пожеж та небезпечних подій у посиленому режимі.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, для роботи залучили понад 7 тис. рятувальників з особового складу та дві тис. одиниць спеціальної техніки.

Серед них – 300 рятувальників та 50 одиниць техніки для місць, де українці масово святкують новорічні та різдвяні свята.

Посилений режим служби розпочався 7 січня о 9.00 та триватиме до 10 січня 9.00 ранку. Особливу увагу рятувальники приділяють місцям, де відбуватимуться святкові заходи.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж та надзвичайних подій, ДСНС організували взаємодію з органами влади.

Рятувальники вітають українців з зимовими святами та бажають вірянам щасливого Різдва.