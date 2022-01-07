Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

На Різдво рятувальники перейшли на посилений режим служби: залучили понад 7 тис. людей

Юля Захарченко редакторка стрічки
На Різдво рятувальники перейшли на посилений режим служби: залучили понад 7 тис. людей

На період святкування Різдва українські рятувальники забезпечують захист жителів від надзвичайних ситуацій, пожеж та небезпечних подій у посиленому режимі.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, для роботи залучили понад 7 тис. рятувальників з особового складу та дві тис. одиниць спеціальної техніки.

Серед них – 300 рятувальників та 50 одиниць техніки для місць, де українці масово святкують новорічні та різдвяні свята.

Посилений режим служби розпочався 7 січня о 9.00 та триватиме до 10 січня 9.00 ранку. Особливу увагу рятувальники приділяють місцям, де відбуватимуться святкові заходи.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж та надзвичайних подій, ДСНС організували взаємодію з органами влади.

Рятувальники вітають українців з зимовими святами та бажають вірянам щасливого Різдва.

Читайте
Різдво без снігу – не біда: де в Києві покататися на лижах і ковзанах

Джерело: МВС

Фото: МВС

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка