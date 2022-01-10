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Факты / Украина / Общество

Один документ стоил до 6 тыс. грн: в Киеве разоблачили схему подделки Covid-сертификатов

Юля Захарченко редактор ленты
Один документ стоил до 6 тыс. грн: в Киеве разоблачили схему подделки Covid-сертификатов

В Киеве правоохранители разоблачили схему подделки международных сертификатов о вакцинации против коронавируса. Один фальшивый документ стоил от 4 до 6 тыс. грн.

По данным Офиса генерального прокурора, врачи и работники одной из местных больниц организовали противоправную схему. Участники группы искали потенциальных клиентов, принимали “заказы” и передавали данные медикам.

Другие участники схемы вносили информацию о якобы сделанной Covid-прививке в электронную систему eHealth для генерирования Covid-сертификатов в Едином портале государственных услуг Дія.

Противоправные услуги стоили клиентам от 4 до 6 тыс. грн. Вырученные средства присылали на счет одного из участников группы, который обналичивал и распределял деньги.

Во время обысков в больнице и местах жительства подозреваемых изъяли деньги на общую сумму более 1,8 млн грн и документы, подтвердившие незаконную деятельность.

Прокуратура открыла уголовное производство по части 3 статьи 190 (Мошенничество) и части 3 статьи 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Наибольшее наказание по этим статьям предусматривает ограничение свободы до пяти лет или тюремное заключение на срок от трех до восьми лет.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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