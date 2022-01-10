Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів підготувати окрему програму виплати 1 тис. грн у межах програми єПідтримка для підлітків віком 12-18 років, вакцинованих проти коронавірусу.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уже понад 6,7 млн українців подали заявки на отримання матеріальної допомоги від держави за цією програмою.

1 тис. грн за вакцинацію виплачують вісім банків-партнерів, ще 15 фінансових установ мають долучитися до єПідтримки. Українці вже отримали 6 млрд грн у межах програми, а використали близько 1 млрд грн.

Найбільше витратили на книжки (35%), кіно (29%), залізничні квитки (13%), театри (12%), спортивні клуби (7,5%) тощо. Уряд має намір надати можливість людям віком понад 60 років витрачати гроші за вакцинацію на ліки.

Вакцинація в Україні

Станом на ранок 10 січня 14,8 млн людей вакцинувалися в Україні. Серед них близько 13,95 млн громадян зробили два щеплення.

Понад 5,7 тис. людей отримали додаткову дозу вакцини, а 16,2 тис. громадян – бустерну. Загалом медики здійснили понад 28,77 млн щеплень.