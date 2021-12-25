Компания-перевозчик Укрзализныця запустила дополнительный экспресс в туристические места Карпат. Это четвертый маршрут, запущенный в 2021 году, который будет обслуживать дизель-поезд.

По данным Укрзализныци, железнодорожный транспорт приобрели у отечественного производителя. Буковельский экспресс будет курсировать по маршруту Львов-Ясиня-Львов.

Этот поезд станет удобным для туристов, которые планируют путешествие со Львова и Ивано-Франковска в Буковель или другие курорты в Карпатах.

Экспресс будет стартовать из Львова в 6.40, а на конечную станцию ​​Ясиня будет прибывать в 12.25. Поезд будет останавливаться на станциях Ивано-Франковск, Яремче, Микуличин, Татаров, Ворохта и других.

Железнодорожный транспорт начал свое движение 25 декабря и будет курсировать ежедневно до 16 января (за исключением 1 и 4 января). Вскоре он будет осуществлять маршруты по пятницам, субботам и воскресеньям.

Поезд станет удобным и для путешественников, путешествующих из столицы и обратно поездом №91/92 Киев-Львов-Киев. Если не осталось билетов на прямые поезда, они могут доехать до Карпат только с одной пересадкой.

В Укрзализныце отметили, что экспресс приспособлен для перевозки маломобильных групп населения.

Путешествия по Украине

Согласно карантинным ограничениям, для проезда на железнодорожном транспорте пассажиры обязаны иметь с собой Covid-документы.

Речь идет об отрицательном результате ПЦР или экспресс-теста для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующего 72 часа.

Также подойдет документ выздоровления от Covid-19 или прохождение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат).

Документ можно предъявить в бумажном формате или сгенерировать в мобильном приложении Дія. Укрзалізниця пожелала украинцам приятных путешествий.