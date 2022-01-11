Протягом новорічних та різдвяних свят близько 1,56 млн пасажирів скористалися потягами для подорожей у регіони України.

За даними Укрзалізниці, йдеться про дати з 23 грудня 2021-го до 10 січня 2022 року. Порівняно з минулорічним аналогічним періодом, цьогоріч перевезли на 38% більше мандрівників.

Під час зимових свят призначили 23 додаткових залізничні транспортних засоби, додаткові рейси для п’ятьох потягів та подовжили маршрут для ще двох.

Завдяки цьому вдалося збільшили кількість місць для пасажирів на 19%, порівняно з минулим роком.

На збільшення кількості пасажирів (14%) вплинули призначені потяги та регіональні експреси, які розширили географію подорожей.

Найпіковішим днем перевезень стало 9 січня 2022 року, коли залізничним транспортом скористалися 105 тис. мандрівників. Минулого року пік припав на 3 січня 2021 року, коли перевезли 81 тис. туристів.

В Укрзалізниці зазначили, що продовжують заощаджувати пасажирам час, який доводиться витрачати на дорогу. Під час зимових свят завдяки оптимізації шляху час перевезення зменшили на 350 тис. годин.