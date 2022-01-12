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Факты / Украина / Общество

На Донбассе боевики глушили беспилотники миссии ОБСЕ

Марта Бондаренко редактор ленты
На Донбассе боевики глушили беспилотники миссии ОБСЕ

На Донбассе кафиры неоднократно глушили беспилотники миссии ОБСЕ. Об этом сообщается в отчете за 11 января.

Члены миссии отмечают, что это не впервые — и раньше БПЛА (беспилотные летательные аппараты) миссии неоднократно подвергались воздействию помех сигнала GPS.

10 января во время полетов над этим участком разведения БПЛА СММ малого радиуса действия трижды испытывали влияние помех сигнала GPS.

Беспилотники СММ малого радиуса действия подверглись глушению GPS во время шестнадцати полетов: трижды во время полетов над участком разведения в районе Петровского, дважды над районами недалеко от Мирного и Круглика, а также по одному над районами рядом с Вершиной, Криничным, Воздвиженкой, Луганским, Стилой и населенным пунктом Докучаевск.

В отчете от 31 декабря 2021 говорилось, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала шесть гаубиц, размещенных в нарушение линий отвода вооружения.

ИсточникОБСЕ

Фото: ОБСЕ

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