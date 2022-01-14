Азербайджан упразднил ограничения для граждан Украины, действовавших с марта 2020 года, разрешив въезд вакцинированным путешественникам.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

— Дополнительная свобода путешествий для граждан Украины: Азербайджан отменил действовавшие с марта 2020 ограничения и открыл воздушные границы для украинцев. Это означает больше возможностей для путешествий, бизнеса и туризма, – написал он.

Додаткова свобода подорожей для громадян України: Азербайджан скасував обмеження, які діяли з березня 2020, і відкрив повітряні кордони для українців. Це означає більше можливостей для подорожей, бізнесу та туризму. Всі умови в’їзду до Азербайджану???? https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 13, 2022

Теперь украинцам, вакцинированным против коронавируса, во время путешествия воздушным транспортом необходимо предоставить в пограничных пунктах пропуска документ, подтверждающий полный курс (две дозы или одна доза в случае прививки вакциной Johnson & Johnson) любой вакцинации против коронавируса, а также сертификат о отрицательный результат ПЦР-теста за 72 часа до вылета.

Отмечается, что нельзя въехать в страну по сертификату вакцинации в приложении Действие. Также нельзя въехать в страну по бумажному свидетельству ВОЗ (желтый сертификат), выданному семейным врачом.

Черногория изменила требования для въезда иностранных туристов на территорию страны.

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