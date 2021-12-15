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Факты / Украина / Политика

Зеленский просит Азербайджан помощи в освобождении украинских пленных Кремля

Марта Бондаренко редактор ленты
Зеленский просит Азербайджан помощи в освобождении украинских пленных Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за помощью в освобождении украинцев, незаконно удерживаемых в тюрьмах России.

Это предложение Зеленский озвучил во время рабочего визита в Брюссель.

— Вопрос освобождения граждан Украины, прежде всего крымских татар, незаконно удерживаемых в России, является одним из моих ключевых приоритетов. Буду благодарен вам за возможную помощь в продвижении этого вопроса, – сказал Владимир Зеленский.

Также президент Украины напомнил, что в феврале в следующем году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений Украины с Азербайджаном и Турцией. Учитывая это, Зеленский предложил в феврале в Киеве провести саммит с участием лидеров трех государств.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на декабрь 2021 года в плену пророссийских террористов в ОРДЛО находятся 300 человек, 40 из которых – украинские военнослужащие.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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