Когда украинцев вернут из Казахстана: в МИД дали ответ

В ближайшее время международный аэропорт Алматы представит график возобновления рейсов из Казахстана в Украину.

Такое обещание дал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя возобновление обслуживания гражданских авиалиний.

— Министерство иностранных дел Украины продолжает оказывать консульскую помощь украинцам в Казахстане, – сообщил Николенко.

По его словам, рейсы уже были возобновлены в городах Нур-Султан и Бишкек. Украинцы могут бесплатно перебронировать свои билеты на новые рейсы из Нур-Султана или Алматы, которые осуществляются авиакомпанией Air Astana.

Николенко добавил, что в настоящий момент дипломаты работают над тем, чтобы возобновить рейсы из Алматы в Киев. Украинцы, которые находятся в Казахстане, координируются и добираются на поезде до Нур-Султана, чтобы вернуться домой.

Дипломатическое ведомство помогает нашим гражданам временным жильем и с посадкой на рейсы.

Относительно украинцев, чья виза уже истекла, ведутся переговоры с компетентными органами Казахстана, чтобы решить их проблемы. Николенко заверил, что ситуация находится под контролем.

Напомним, ранее МИД Украины осудил насилие в Казахстане в ходе акций протеста, которое стало причиной многочисленных жертв.

По данным внешнеполитического ведомства, в Украине внимательно следят за развитием ситуации в стране.

По словам Николенко, все украинцы во время беспорядков поддерживали постоянный контакт с дипломатами и находились в безопасности.