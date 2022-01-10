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Факты / Украина / Политика

Украина осуждает насилие в Казахстане – заявление МИД

Валентина Летяк редактор ленты
мзс україни

Украина внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане и осуждает насилие, повлекшее многочисленные жертвы. Об этом говорится в заявлении МИД.

– Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцев связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения. В это критическое время для народа Казахстана чрезвычайно важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и избегания дальнейшего насилия, гарантировать соблюдение прав человека, обеспечить возобновление работы объектов критической инфраструктуры и систем связи, – отмечается в сообщении украинских дипломатов.

Комментируя развертывание на территории Казахстана сил ОДКБ с доминированием контингента РФ, в МИД Украины отмечают необходимость уважения независимости, суверенитета, законодательства страны и международного права.

– МИД Украины будет продолжать защищать интересы украинцев в Казахстане, в частности, оказывать им содействие в возвращении на родину. Держим на особом контроле ситуацию с нашими гражданами в Алматы, – подытожили в ведомстве.

В то же время украинцам советуют оставаться в местах временного проживания и поддерживать связь с посольством относительно возможных путей выезда из Казахстана.

В результате протестов в Казахстане, которые начались 2 января, в органы внутренних дел доставили уже почти 8 тыс. человек.

Накануне глава МВД Ерлан Тургумбаев заявил о стабилизации ситуации после массовых акций протеста почти во всех регионах Казахстана.

По данным Минздрава, за неделю погибли не менее 164 человек.

10 января в Казахстане объявили общенациональным днем траура.

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Источник: МИД

Фото: Depositphotos

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