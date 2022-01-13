Коли українців повернуть з Казахстану: у МЗС дали відповідь

Найближчим часом міжнародний аеропорт Алмати представить графік поновлення рейсів з Казахстану до України.

Таку обіцянку дав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи поновлення обслуговування цивільних авіаліній.

– Міністерство закордонних справ України продовжує надавати консульську допомогу українцям у Казахстані, – повідомив Ніколенко.

За його словами, рейси вже було відновлено у містах Нур-Султан та Бішкек. Українці можуть безкоштовно перебронювати квитки на нові рейси з Нур-Султану або Алмати, що здійснюються авіакомпанією Air Astana.

Ніколенко додав, що зараз дипломати працюють над тим, щоб відновити рейси з Алмати до Києва. Українці, які перебувають у Казахстані, координуються та добираються потягом до Нур-Султану, щоб повернутися додому.

Дипломатичне відомство допомагає нашим громадянам тимчасовим житлом та з посадкою на рейси.

Щодо українців, чия віза вже закінчилася, ведуться перемовини з компетентними органами Казахстану, щоб вирішити їхні проблеми. Ніколенко запевнив, що ситуація перебуває під контролем.

Нагадаємо, раніше МЗС України засудило насильство в Казахстані під час акцій протесту, що спричинило численні жертви.

За даними зовнішньополітичного відомства, в Україні уважно стежать за розвитком ситуації у країні.

За словами Ніколенка, всі українці під час заворушень підтримували постійний контакт із дипломатами та перебували в безпеці.