У нас такое семь лет: Данилов прокомментировал вмешательство РФ в ситуацию в Казахстане

Использование Россией своей армии для открытых действий за пределами собственных границ, как это происходило в Казахстане, может быть новым явлением для кого угодно, кроме Украины.

Об этом в одном из интервью сказал секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

— Армия России фактически открыто сражается против Украины уже семь лет. Триколоры на российских танках в оккупированном Крыму или на Донбассе не видны только некоторым, особо ослепленным российским газом политикам, – подчеркнул Данилов.

По его словам, Украина с таким явлением сталкивается уже давно. Он считает, что только время может показать, насколько готовы к такому повороту событий казахские и азиатские партнеры страны.

Данилов считает, что использование ОДКБ в Казахстане требует отдельного внимания для отработки действенных механизмом реагирования.

— У президента состоялось расширенное совещание с руководителями сектора безопасности и обороны, на котором рассматривались события в Казахстане и были даны соответствующие поручения, – подчеркнул он.

По словам Данилова, президент Украины внимательно следит за ситуацией в Казахстане и уделяет этому вопросу много внимания.

Напомним, ранее Данилов также сказал, что Украина рассчитывает на помощь западных партнеров от российской агрессии, которой, периодически, бывает недостаточно.

По его словам, РФ не смогла, как намеревалась, запугать страны Запада, а лишь их разозлила своими действиями.

Он также считает, что президент России Владимир Путин имеет глобальный план относительно Украины.

Фото: СНБО