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Факты / Украина / Общество

Мокрый снег и порывы ветра: какой будет погода 14 января

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Погода ICTV

В пятницу, 14 января, почти по всей территории Украины пройдет дождь со снегом.

По прогнозу синоптиков, также ожидаются сильные порывы ветра.

Днем в южных областях температура поднимется до +5 градусов, а в западных – до +4. Зато ночью холоднее всего будет на востоке – до -13, а теплее – в центре – до +1 градуса.

Подробнее о прогнозе погоды в Украине на 14 января читайте в материале Фактов ICTV.

Погода в регионах

В западных областях осадков пройдет мокрый снег. Ночью столбик термометра опустится от +1 до -7 градусов. Зато днем будет значительно теплее – от +1 до +4.

В центральных регионах ожидается такая же погода. Ночью будет от -2 до -5 градусов, а днем ожидается от +2 до +4.

На севере страны также ожидается мокрый снег. Ночью будет от +1 до -2 градусов, а днем потеплеет до +4.

В восточных областях погода будет такой же, только более холодной в ночное время суток. Днем столбик термометра покажет от +1 до +4, а ночью – от -5 до -13 градусов.

На юге погодные условия сильно отличаться не будут. Днем воздух нагреется от +3 до +5 градусов, а ночью температура будет колебаться от -2 до -7.

В Киеве пройдет мокрый снег. Днем столбик термометра покажет от +1 до +3. Ночью температура опустится от 0 до -2.

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