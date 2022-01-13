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Мокрий сніг та пориви вітру: якою буде погода 14 січня

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Погода ICTV

У п’ятницю, 14 січня, майже на всій території України пройде дощ зі снігом.

За прогнозом синоптиків, також очікуються потужні пориви вітру.

Вдень у південних областях температура підніметься до +5 градусів, а у західних – до +4. Натомість уночі найхолодніше буде на сході – до -13, а тепліше – у центрі – до +1 градуса.

Детальніше про прогноз погоди в Україні на 14 січня читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Погода в регіонах

У західних областях опадів буде мокрий сніг. Вночі стовпчик термометра опуститься від +1 до -7 градусів. Зате вдень буде значно тепліше від +1 до +4.

У центральних регіонах очікується така сама погода. Вночі буде від -2 до -5 градусів, а вдень очікується від +2 до +4.

На півночі країни також очікується мокрий сніг. Вночі буде від +1 до -2 градусів, а вдень потеплішає до +4.

У східних областях погода буде такою ж, тільки холоднішою в нічний час доби. Вдень стовпчик термометра покаже від +1 до +4, а вночі від -5 до -13 градусів.

На півдні погодні умови не відрізнятимуться. Вдень повітря нагріється від +3 до +5 градусів, а вночі температура коливатиметься від -2 до -7.

У Києві буде мокрий сніг. Вдень стовпчик термометра покаже від +1 до +3. Вночі температура знизиться від 0 до -2.

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