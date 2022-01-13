В Первой городской клинической больнице Полтавы открыли новое отделение неотложной медицинской помощи.

Для его создания в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка реконструировали старые пульмонологическое и приемное отделение, а также травматологический пункт, сообщает Полтавская ОГА.

В результате площадь приемного отделения первой городской больницы, обслуживающей более 500 тыс. жителей Полтавского района и близлежащих населенных пунктов, увеличилась с 73м² до почти 1000м² (почти в 14 раз).

Это крайне важно для медучреждения, ведь ежегодно здесь проводят более 10 тыс. госпитализаций и более 3 тыс. оперативных вмешательств.

В рамках президентской программы для отделения также приобрели дорогостоящее современное медицинское оборудование. По словам врио главы Полтавской ОГА Дмитрия Лунина, благодаря этому отделение стало одним из самых технологичных в области.

— Жители громады смогут пройти высокоточную диагностику на новых аппаратах КТ, УЗИ, рентгене и эндоскопе. Вскоре больница должна получить от государства также ангиограф и МРТ. В отделении есть травматологический пункт, палаты интенсивной терапии, операционный блок, отдельный бокс для инфекционных больных, лаборатория, – сказал Лунин.

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После реконструкции логистика внутренних помещений построена по зональному принципу.

— Например, зеленая зона – это место, где пациенты обращаются самостоятельно за консультацией или помощью. В отделении есть комнаты для охраны, медицинских работников, раздевалка и регистратура, а также комната для ожидания, чтобы не создавать очереди и разграничить потоки пациентов, – отметила главный врач Первой городской больницы Полтавы Анна Селькина.

Общая стоимость проекта составила более 75 млн грн, 30 из которых было выделено из государственного бюджета.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы Большая стройка уже отремонтировали или построили 600 сельских амбулаторий и более 200 приемных отделений.