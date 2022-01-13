У Першій міській клінічній лікарні Полтави відкрили нове відділення невідкладної медичної допомоги.

Для його створення в рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво реконструювали старі пульмонологічне та приймальне відділення, а також травматологічний пункт, повідомляє Полтавська ОДА.

В результаті площа приймального відділення першої міської лікарні, що обслуговує понад 500 тис. жителів Полтавського району та прилеглих населених пунктів, збільшилось з 73м² до майже 1000м²(майже в 14 разів).

Це вкрай важливо для медзакладу, адже щороку тут відбувається більше 10 тис. госпіталізацій та понад 3 тис. оперативних втручань.

У рамках президентської програми для відділення також придбали дороговартісне сучасне медичне обладнання. За словами т.в.о. голови Полтавської ОДА Дмитра Луніна, завдяки цьому відділення стало одним із найтехнологічніших в області.

– Жителі громади зможуть пройти високоточну діагностику на нових апаратах КТ, УЗД, рентгені й ендоскопі. Незабаром лікарня має отримати від держави також ангіограф і МРТ. У відділенні є травматологічний пункт, палати інтенсивної терапії, операційний блок, окремий бокс для інфекційних хворих, лабораторія, – сказав Лунін.

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Після реконструкції логістика внутрішніх приміщень побудована за зональним принципом.

– Наприклад, зелена зона – це місце, де пацієнти звертаються самостійно за консультацією чи допомогою. У відділенні є кімнати для охорони, медичних працівників, роздягальня і реєстратура, а також кімната для очікування, щоб не створювати черги й розмежувати потоки пацієнтів, – зазначила головний лікар Першої міської лікарні Полтави Ганна Селькіна.

Загальна вартість проєкту – понад 75 млн грн, 30 з яких виділили з державного бюджету.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що загалом в рамках ініційованої ним програми Велике будівництво вже відремонтували або збудували 600 сільських амбулаторій та понад 200 приймальних відділень.