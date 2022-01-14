Конфликт современного видения и старой системы: Клопотенко о хейте школьного меню

Кулинарный эксперт и основатель социального проекта Новое школьное питание Евгений Клопотенко ответил на критику обновленного школьного меню и вместе с командой прописал дальнейшие действия.

— За последние дни тема школьного питания стала очень горячей и насобирала всякого. И адекватную критику, и слепой хейт, и поддержку, и прекрасных ботов, и реальный опыт для тех, кто столкнулся со школьной едой на местах. Появилась даже петиция на отмену меню от меня в детсадах, которая имела бы право на существование, если бы не одно но. Я не разрабатывал еще меню для детских садов. Хочу на это сказать: спасибо каждому. Так как благодаря такой волне разных мнений эта тема остается на устах, — отметил Клопотенко.

Повар заметил, что если через два года все негативные комментарии исчезнут, то это будет признаком того, “что школьным питанием можно больше не заниматься”.

— Пока мы живем в конфликте современного видения и старой системы. И это естественно, что оно скрипит, ломается, сыпется и дает сбой. Мы не можем под ноль уничтожить старое, у страны нет на это ни ресурса, ни опыта, ни поддержки. Приходится все делать постепенно, – подчеркнул он.

Клопотенко отметил, что вместе с командой прочел все комментарии и проанализировали следующие шаги. Он подчеркнул, что они будут учить поваров и людей, которые на местах составляют меню, как правильно читать нормы. А еще рассказывать украинцам об основах здорового питания.

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После того как в Украине с начала января обновили меню для детей в школах, в сети начали активно обсуждать и критиковать шеф-повара Евгения Клопотенко.

Некоторые родители жаловались, что дети приходят домой голодные, а другие возмущались, что блюда невкусные из-за отсутствия соли и сахара.

Детальнее о том, как изменилась система питания в школах с 1 января, вы можете почитать в нашем материале.

Фото: Евгений Клопотенко

Источник: Евгений Клопотенко