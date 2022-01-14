Конфлікт сучасного бачення і старої системи: Клопотенко про хейт шкільного меню

Кулінарний експерт та засновник соціального проєкту Нове шкільне харчування Євген Клопотенко відповів на критику оновленого шкільного меню разом із командою прописав подальші дії.

— За останні дні тема шкільного харчування стала дуже гарячою і назбирала всякого. І адекватну критику, і сліпий хейт, і підтримку, і прекрасних ботів, і реальний досвід тих, хто стикнувся зі шкільною їжею на місцях. З‘явилася навіть петиція на скасування меню від мене в садочках, яка мала б право на існування, якби не одне але. Я не розробляв ще меню для дитячих садочків. Хочу на це сказати: дякую кожному. Бо завдяки такій хвилі різних думок ця тема лишається на вустах, – зазначив Клопотенко.

Кухар зауважив, що якщо за два роки всі негативні коментарі зникнуть, то це буде ознакою того, “що шкільним харчуванням можна більше не займатися”.

— Поки ми проживаємо конфлікт сучасного бачення та старої системи. І це природно, що воно скрипить, ламається, сиплеться та дає збій. Ми не можемо під нуль знищити старе, у країни немає на це ні ресурсу, ні досвіду, ні підтримки. Доводиться все робити поступово, – підкреслив він.

Клопотенко зазначив, що разом із командою прочитав всі коментарі та проаналізували наступні кроки. Він наголосив, що вони будуть навчати кухарів та людей, які на місцях складають меню, як правильно читати норми. А ще розповідати українцям про основи здорового харчування.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Після того, як в Україні з початку січня оновили меню для дітей у школах, у мережі почали активно обговорювати та критикувати шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Деякі батьки скаржилися, що діти приходять додому голодні, а інші обурювалися, що страви несмачні через відсутність солі та цукру.

Детальніше про те, як змінилася система харчування у школах з 1 січня, ви можете почитати у нашому матеріалі.

Фото: Євген Клопотенко

Джерело: Євген Клопотенко