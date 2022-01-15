Министр обороны Украины Алексей Резников приказом увеличил выплаты военным летчикам в рамках первого этапа повышения денежного обеспечения в Вооруженных Силах Украины в 2022 году.

На сайте Минобороны отмечается, что повышенное денежное обеспечения начисляется с 1 января 2022 года.

– Развитие военной авиации и ПВО – это один из наших приоритетов. Боевая авиация – это в первую очередь люди. Это специалисты высокой квалификации, в подготовку которых государство инвестирует значительные ресурсы. Я уже отмечал, что в прошлом году нам удалось на 2,5 млрд. грн. увеличить бюджет Минобороны. И эти средства будут направлены на первый этап повышения денежного довольствия для ряда категорий военных, — сказал министр.

В ведомстве добавили, что ранее выплаты повысили для практикующих медиков, а с 1 января пилоты ВС тоже будут получать конкурентные выплаты сопоставимые с коллегами в других ведомствах сектора национальной безопасности и обороны.

— Наша цель — в течение года постепенно подготовиться к синхронной реализации в 2023 году кадровой реформы и реформы денежного обеспечения в рамках тех задач, которые ставит президент Украины, — добавил Резников.

Всего в течение года на увеличение выплат для этой категории военнослужащих будет направлено 251 млн. грн. В среднем выплаты для каждого специалиста возрастут на 10–16 тыс. грн.

Ранее в Минобороны разъяснили, как будут формировать подразделения территориальной обороны. В частности, в добровольческие отряды будут брать не только тех, кто служил в армии или правоохранительных органах.

Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять граждане Украины, прошедшие военную службу в Вооруженных Силах Украины, других военных формированиях и правоохранительных органах.