Міністр оборони України Олексій Резніков наказом збільшив виплати військовим льотчикам у межах першого етапу підвищення грошового забезпечення у Збройних Силах України у 2022 році.

На сайті Міноборони зазначається, що підвищене грошове забезпечення нараховується з 1 січня 2022 року.

— Розвиток військової авіації і ППО – це один з наших пріоритетів. Бойова авіація – це в першу чергу люди. Це фахівці високої кваліфікації, в підготовку яких держава інвестує значні ресурси. Я вже відзначав, що минулого року нам вдалося на 2,5 млрд грн. збільшити бюджет Міноборони. І ці кошти будуть спрямовані на перший етап підвищення грошового забезпечення для низки категорій військових, – сказав міністр.

У відомстві додали, що раніше виплати підвищили для практикуючих медиків, а з 1 січня пілоти ЗС будуть теж отримувати конкурентні виплати співставні з колегами в інших відомствах сектору національного безпеки та оборони.

— Наша мета – протягом року поступово підготуватися до синхронної реалізації у 2023 році кадрової реформи та реформи грошового забезпечення у межах тих завдань, які ставить президент України, – додав Резніков.

Загалом протягом року на збільшення виплат для цієї категорії військовослужбовців буде скеровано 251 млн грн. У середньому виплати для кожного фахівця зростуть на 10-16 тис. грн.

Раніше у Міноборони роз’яснили, як формуватимуть підрозділи територіальної оборони. Зокрема, до добровольчих загонів братимуть не лише тих, хто служив у війську чи правоохоронних органах.

Основу добровольчих формувань територіальних громад становитимуть громадяни України, які пройшли військову службу у Збройних Силах України, інших військових формуваннях та правоохоронних органах.