Семья Шаповаловых из Черкасс в Верховном Суде добивается наказания для магазина Деликат+, приобретенные блины в котором два с половиной года назад уложили на больничную койку их семилетнего сына.

Кроме Егора Шаповалова, с диагнозом сальмонеллез в инфекционку попало тогда еще 28 человек. Но в суд за возмещением ущерба подались только четверо пострадавших.

Троим из них отказали еще в первой инстанции, потому что у них, по убеждению суда, не хватило доказательств.

А исковые требования семьи Шаповаловых Приднепровский районный суд Черкасс удовлетворил частично, взыскав с ответчика в их пользу 103,5 тыс. грн, из которых 100 тыс. грн составляла моральный ущерб, а остальное – материальные убытки и судебные расходы.

Однако представитель магазина это решение обжаловал, и 25 ноября Черкасский апелляционный суд решение первой инстанции не только отменил, а еще и взыскал с матери Егора Екатерины Шаповаловой, которая представляет его интересы в суде, почти 2,3 тыс. грн, которые представитель ответчика оплатил как судебный сбор.

Семья Шаповаловых с таким решением не согласилась и направила в Верховный Суд кассационную жалобу.

Факты ICTV пообщались с семьей пострадавшего мальчика, их адвокатом, защитником ответчика, а также с представителем Главного управления Госпродпотребслужбы области, чтобы узнать подробности массового отравления в Черкассах и на этом примере выяснить, как действовать в таких ситуациях, добиться справедливости и компенсировать нанесенный здоровью вред.

С чего все начиналось

Массовая госпитализация людей с симптомами острого отравления в Черкассах произошла еще осенью 2019 года.

Кареты скорой одна за другой доставляли в инфекционную больницу людей, которые 3 сентября попробовали блины, приготовленные в местном магазине Деликат+.

Среди пациентов оказался и семилетний Егор Шаповалов.

В тот день его бабушка приобрела там блины, чтобы покормить внука после занятий в школе.

Женщина купила два разных – один с курицей и моцареллой, а второй – с мясом, а также сок, и пошла забирать мальчика из школы.

Егор пообедал на школьном дворе и отправился с бабушкой на кружки. А уже на следующий день родителей срочно вызвали в школу, потому что мальчику внезапно стало плохо. Ребенка немедленно госпитализировали в хирургическое отделение областной детской больницы.

Там сразу исключили вероятность аппендицита и поместили мальчика с мамой в изолятор, чтобы не подвергать опасности заражения других пациентов.

– Вечером все наши родные и знакомые, узнав, что мы попали в больницу, начали звонить, чтобы поинтересоваться, не ели ли мы блины из Деликат+, потому что по городу начала распространяться информация о массовом отравлении. Таким образом мы узнали, что тоже попали в эту печальную статистику, – рассказывает в комментарии Фактам ICTV Екатерина Шаповалова.

Сразу после очередного обхода главный врач приказал перевести ребенка в инфекционную больницу.

– Свободных скорых не оказалось, и мы собственным транспортом в сопровождении врача повезли Егора в инфекционную больницу. С порога, увидев обессилевшего ребенка на руках, нас встретили фразой “Вы что, тоже из Деликата?” И тут по иронии судьбы нас поселяют в бокс, где уже лежит с дочерью моя одноклассница. Ее ребенок тоже попробовал этих блины, – рассказывает детали госпитализации Екатерина Шаповалова.

Отравление блинами в Деликат+ вызвало немалый резонанс в городе.

Пострадавших в больнице опрашивали представители Госпродпотребслужбы и Нацполиции, последние открыли уголовное производство.

Представители магазина и Госпродпотребслужбы организовали пресс-конференцию, чтобы прокомментировать ход расследования дела, которое транслировали в сети.

– В конце пресс-конференции журналисты спросили, компенсируют ли пострадавшим ущерб. Администрация магазина заверила, что да. Впоследствии аналогичный вопрос я тоже адресовала представителям Деликата в соцсети, – говорит мама Егора.

С официальной страницы магазина пришел ответ. Перед Екатериной извинились за то, что произошло, попросили оставить контакты и заверили, что “готовы компенсировать все расходы на лечение”.

Однако дальше дело не сдвинулось.

Старт судебной волокиты

Как только ребенка выписали из больницы и перевели на амбулаторное лечение, папа Егора обратился в магазин, чтобы выяснить, когда ждать обещанной компенсации.

– Представитель магазина лишь кивнул: “Видите Уголок потребителя? Идите и пишите жалобу”. Мы написали два письма – и на адрес магазина, и на адрес ФЛП Будник Юлия Сергеевна. Ответа не дождались, – говорит Екатерина Шаповалова.

Решилась жительница Черкасс на борьбу в суде после того, как случайно услышала, что ее сын горько плачет, спрятав голову в подушку.

– Захожу к нему в комнату, а он плачет, сквозь слезы спрашивает меня: Мама, за что Вселенная так наказала меня? В чем моя вина? – пересказывает слова сына Катерина.

По ее словам, Егору было трудно смириться с тем, что на свой восьмой день рождения, который он праздновал всего через несколько дней после возвращения из больницы, 14 сентября, не сможет позвать друзей и полакомиться именинным тортом, потому что еще долгое время вынужден придерживаться строгой диеты.

– Мы, как могли, утешали: испекли ему на день рождения несладкую шарлотку, зажгли свечи, надели праздничные колпачки и всячески пытались его развеселить. Но тогда я решила, что с этим нужно что-то делать. Так мы начали готовить иск в суд, – вспоминает Екатерина Шаповалова.

Третий год скитаний в судах

Чтобы защитить интересы своего сына, Екатерина Шаповалова 27 декабря 2019 года обратилась с иском в Приднепровский районный суд г. Черкассы.

Как доказательство предоставила результаты санитарно-микробиологического исследования бактериологической лаборатории, остатки блинов, которые до сих пор хранит в морозильной камере семья пострадавшего мальчика, коробку с магазинной наклейкой и выписку из банка в подтверждение покупки блинов в магазине 3 сентября 2019 года.

К материалам дела приобщили также заключение эксперта Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД Украины в Черкасской области, который и установил, что отравление повлекло значительное психотравмирующее влияние на ребенка, последствия которого будут прослеживаться около года.

– В заключении эксперта указано: если суд признает причиненный Егору моральный вред, то ориентировочный размер денежной компенсации должен равняться или 18, или 36, или 54, или 72 минимальным заработным платам, которые будут действовать на момент вынесения решения суда, – говорит в комментарии Фактам ICTV адвокат пострадавшей стороны Алена Севастьянова.

В конце концов суд частично удовлетворил исковые требования Екатерины Шаповаловой, взыскав с физического лица-предпринимателя Будник Юлии Сергеевны 103 572,77 грн.

Однако адвокат последней обжаловал решение в апелляционной инстанции.

– Защитник ответчика начал настаивать на том, что в выписке из банка нет перечня приобретенных товаров, а магазинный чек у моей клиентки не сохранился. Хотя в Постановлении правления НБУ от 05.11.2014 года №705 четко указано, что документы по операциям с использованием электронных платежных средств и другие документы, что применяются в платежных системах для платежных операций с использованием электронных платежных средств, могут быть в бумажной и (или) электронной форме. Эти документы имеют статус первичного документа и могут быть использованы во время урегулирования спорных вопросов, и Приднепровский районный суд с этим согласился, – говорит адвокат семьи Шаповаловых.

Алена Севастьянова пыталась вытребовать бумажный чек с помощью адвокатских запросов, но они остались без ответа.

Кроме того, Черкасский апелляционный суд вынес постановление без участия пострадавшей стороны и их представителя, хотя последние и ходатайствовали о перенесении заседания из-за наличия уважительных причин.

Позиция магазина

Представитель магазина Деликат+ (ФЛП Будник Юлия Сергеевна) Ромис Чакалов Фактам ICTV сообщил, что не предпочитает комментировать ситуацию до завершения судебных баталий.

– Мы с Юлией Сергеевной соглашаемся с решением апелляционной инстанции. Так решил суд. Пострадавшая сторона имеет право для обжалования в суде кассационной инстанции. Детальных комментариев до завершения судебных слушаний мы предоставлять пока не хотим, – лаконично отметил Ромис Чакалов.

Реакция Госпродпотребслужбы

Госпродпотребслужба после исследования смывов, а также продукции и водопроводной воды, выявила бактерии Salmanella enterіtіdіs, Staphylococcus aureus и группы кишечных палочек.

Это стало основанием для остановки на десять дней производства и оборота пищевых продуктов в мясном цеху.

В январе 2020 года Черкасский окружной административный суд признал правомерность постановления Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области и взыскал с магазина 129 363 грн штрафа.

– Предприятию предоставили предписания для устранения недостатков, которые стали причиной отравления людей. Магазин понес наказание и оплатил штраф полностью. Зафиксированные в предписаниях недостатки предприятие устранило, – сообщил в комментарии Фактам ICTV начальник управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области Юрий Квас.

По его славам, это все, что служба могла сделать в пределах своих полномочий. Добиваться компенсации пострадавшие должны в суде самостоятельно, как это уже третий год делает Екатерина Шаповалова.

– Нашими полномочиями не предусмотрено истребовать средства, чтобы возместить ущерб пострадавшим, – уточнил Юрий Квас.

Что о судебных войнах говорит мама пострадавшего Егора

Больше всего Екатерину Шаповалову оскорбляет отношение окружения к ее решению добиться правды в суде.

– Когда все вокруг говорят: “Зачем оно тебе надо, ты что, не знаешь, кто это? Да забудь! Ты ничего не сможешь доказать, потому что вы простые люди”. Разве нас можно травить, потому что у кого-то есть деньги? – возмущается Катерина.

Жительница Черкасс уверенна: добиваться справедливости нужно для себя и своих детей.

– Наша семья не шла в суд ради наживы. Низко обвинять нас в том, что мы пошли за теми грязными деньгами. Я понимаю, что все отчаявшиеся в системе судопроизводства. Но если каждый будет сидеть сложа руки, то ничего не изменится, – убеждена Екатерина Шаповалова.

Как действовать потребителям в аналогичных ситуациях

Чтобы компенсировать нанесенный здоровью ущерб, потребителю крайне необходимо сохранить:

чек на подтверждение факта покупки товара,

упаковку, в которой была приобретена продукция,

остатки продукции, если это возможно,

медицинские заключения, результаты анализов и обследований,

чеки, подтверждающие расходы на лечение.

В случае, если стало плохо, необходимо обязательно обратиться к врачу, сообщить о случившемся в Госпродпотребслужбу и Нацполицию.

Фото: Екатерина Шаповалова