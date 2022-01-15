Родина Шаповалових із Черкас у Верховному Суді домагається покарання для магазину Делікат+, придбані млинці в якому два з половиною роки тому вклали на лікарняне ліжко їхнього семирічного сина.

Крім Єгора Шаповалова, із діагнозом сальмонельоз до інфекційки втрапило тоді ще 28 осіб. Але до суду за відшкодуванням збитків подались лише четверо постраждалих.

Трьом із них відмовили ще в першій інстанції, бо в них, на переконання суду, забракло доказів.

А позовні вимоги родини Шаповалових Придніпровський районний суд Черкас задовольнив частково, стягнувши з відповідача на їхню користь 103,5 тис. грн, із яких 100 тис. грн становила моральна шкода, а решта – матеріальні збитки та судові витрати.

Однак представник магазину це рішення оскаржив, і 25 листопада Черкаський апеляційний суд рішення першої інстанції не лише скасував, а ще й стягнув із матері Єгора Катерини Шаповалової, яка представляє його інтереси в суді, майже 2,3 тис. грн, які представник відповідача сплатив як судовий збір.

Родина Шаповалових із таким рішенням не погодилась і надіслала до Верховного Суду касаційну скаргу.

Факти ICTV поспілкувались із родиною постраждалого хлопчика, їхнім адвокатом, захисником відповідача, а також із представником Головного управління Держпродспоживслужби області, щоб довідатися подробиці масового отруєння в Черкасах та на цьому прикладі з’ясувати, як діяти в таких ситуаціях, домогтися справедливості й компенсувати завдану здоров’ю шкоду.

Із чого все починалось

Масова госпіталізація людей із симптомами гострого отруєння в Черкасах сталась ще восени 2019 року.

Карети швидкої одна за одною доставляли до інфекційної лікарні людей, які 3 вересня скуштували млинці, приготовлені в місцевому магазині Делікат+.

Серед пацієнтів опинився і семирічний Єгор Шаповалов.

Того дня його бабуся придбала там млинці, щоб погодувати онука після занять у школі.

Жінка купила два різні – один із куркою та моцарелою, а другий – із м’ясом, а також сік, та пішла забирати хлопчика зі школи.

Єгор пообідав на шкільному подвір’ї й подався з бабусею на гуртки. А вже наступного дня батьків терміново викликали до школи, бо хлопчикові раптово стало зле. Дитину негайно госпіталізували до хірургічного відділення обласної дитячої лікарні.

Там одразу виключили імовірність апендициту та помістили хлопчика з мамою до ізолятора, щоб не наражати на небезпеку інфікування інших пацієнтів.

– Увечері всі наші рідні та знайомі, довідавшись, що ми потрапили до лікарні, почали телефонувати, щоб поцікавитись, чи не їли ми млинці із Делікат+, бо містом почала ширитись інформація про масове отруєння. Таким чином ми довідались, що теж потрапили до цієї сумної статистики, – розповідає в коментарі Фактам ICTV Катерина Шаповалова.

Відразу після чергового обходу головний лікар наказав перевести дитину до інфекційної лікарні.

– Вільних швидких не виявилось, і ми власним транспортом у супроводі лікаря повезли Єгора до інфекційної лікарні. Із порогу, побачивши знесилену дитину на руках, нас зустріли фразою “Ви що, теж із Делікату? І тут за іронією долі нас поселяють у бокс, де вже лежить із дочкою моя однокласниця. Її дитина теж скуштувала цих млинців, – переповідає деталі госпіталізації Катерина Шаповалова.

Отруєння млинцями в Делікат+ спричинило чималий резонанс у місті.

Постраждалих у лікарні опитували представники Держпродспоживслужби та Нацполіції, останні відкрили кримінальне провадження.

Представники магазину та Держпродспоживслужби організували пресконференцію, щоб прокоментувати хід розслідування справи, яку транслювали в мережі.

– Наприкінці пресконференції журналісти запитали, чи компенсують постраждалим збитки. Адміністрація магазину запевнила, що так. Згодом аналогічне запитання я теж адресувала представникам Делікату в соцмережі, – говорить мама Єгора.

Із офіційної сторінки магазину надійшла відповідь. У Катерини перепросили за те, що сталося, попросили залишити контакти та запевнили, що “готові компенсувати всі витрати на лікування”.

Проте далі справа не зрушила.

Старт судової тяганини

Щойно дитину виписали з лікарні та перевели на амбулаторне лікування, тато Єгора звернувся до магазину, щоб з’ясувати, коли чекати обіцяної компенсації.

– Представник магазину лише кивнув: “Бачите Куточок споживача? Ідіть та пишіть скаргу”. Ми написали два листи – і на адресу магазину, і на адресу ФОП Буднік Юлія Сергіївна. Відповіді не дочекалися, – говорить Катерина Шаповалова.

Наважилась жителька Черкас на боротьбу в суді після того, як випадково почула, що її син гірко плаче, заховавши голову в подушку.

– Заходжу до нього в кімнату, а він голосить, крізь сльози питає мене: Мамо, за що Всесвіт так покарав мене? У чому моя провина? – переповідає слова сина Катерина.

За її словами, Єгорові було важко змиритися з тим, що на свій восьмий день народження, який він святкував всього за кілька днів після повернення з лікарні, 14 вересня, не зможе покликати друзів та поласувати іменинним тортом, бо ще тривалий час був змушений дотримуватися суворої дієти.

– Ми, як могли, розраджували: спекли йому на день народження несолодку шарлотку, запалили свічки, вдягли святкові ковпачки та всіляко намагалися його розвеселити. Але тоді я вирішила, що з цим треба щось робити. Так ми почали готувати позов до суду, – пригадує Катерина Шаповалова.

Третій рік поневірянь у судах

Щоб захистити інтереси свого сина, Катерина Шаповалова 27 грудня 2019 року звернулась із позовом до Придніпровського районного суду м. Черкаси.

Як доказ надала результати санітарно-мікробіологічного дослідження бактеріологічної лабораторії, залишки млинців, які до цього часу зберігає в морозильній камері родина постраждалого хлопчика, коробку із магазинною наліпкою та виписку з банку на підтвердження купівлі млинців у магазині 3 вересня 2019 року.

До матеріалів справи долучили також висновок експерта Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Черкаській області, який і встановив, що отруєння спричинило значний психотравмувальний вплив на дитину, наслідки якого прослідковуватимуться близько року.

– У висновку експерта зазначено: якщо суд визнає заподіяну Єгорові моральну шкоду, то орієнтовний розмір грошової компенсації має дорівнювати або 18, або 36, або 54, або 72 мінімальним заробітним платам, які будуть чинними на момент винесення рішення суду, – говорить у коментарі Фактам ICTV адвокат постраждалої сторони Альона Севастьянова.

Зрештою суд частково задовольнив позовні вимоги Катерини Шаповалової, стягнувши з фізичної особи-підприємця Буднік Юлії Сергіївни 103 572,77 грн.

Однак адвокат останньої оскаржив рішення в апеляційній інстанції.

– Захисник відповідача почав наполягати на тому, що у виписці з банку немає переліку придбаних товарів, а магазинний чек у моєї клієнтки не зберігся. Хоча в Постанові правління НБУ від 05.11.2014 року №705 чітко зазначено, що документи за операцiями з використанням електронних платiжних засобiв та iншi документи, що застосовуються в платiжних системах для платiжних операцiй із використанням електронних платiжних засобiв, можуть бути в паперовiй та (або) електроннiй формi. Ці документи мають статус первинного документа та можуть бути використанi пiд час урегулювання спiрних питань, і Придніпровський районний суд із цим погодився, – говорить адвокат родини Шаповалових.

Альона Севастьянова намагалась витребувати паперовий чек із допомогою адвокатських запитів, але вони залишились без відповіді.

Крім того, Черкаський апеляційний суд виніс постанову без участі постраждалої сторони та їхнього представника, хоча останні й клопотали про перенесення засідання через наявність поважних причин.

Позиція магазину

Представник магазину Делікат+ (ФОП Буднік Юлія Сергіївна) Роміс Чакалов Фактам ICTV повідомив, що не воліє коментувати ситуацію до завершення судових баталій.

– Ми з Юлією Сергіївною погоджуємось із рішенням апеляційної інстанції. Так вирішив суд. Постраждала сторона має право для оскарження в суді касаційної інстанції. Детальних коментарів до завершення судових слухань ми надавати поки що не хочемо, – лаконічно зазначив Роміс Чакалов.

Реакція Держпродспоживслужби

Держпродспоживслужба після дослідження змивів, а також продукції та водопровідної води, виявила бактерії Salmanella enteritidis, Staphylococcus aureus та групи кишкових паличок.

Це стало підставою для зупинки на десять днів виробництва та обігу харчових продуктів у м’ясному цеху.

У січні 2020 року Черкаський окружний адміністративний суд визнав правомірність постанов Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області та стягнув із магазину 129 363 грн штрафу.

– Підприємству надали приписи для усунення недоліків, які стали причиною отруєння людей. Магазин поніс покарання та сплатив штраф повністю. Зафіксовані в приписах недоліки підприємство усунуло, – повідомив у коментарі Фактам ICTV начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області Юрій Квас.

За його славами, це все, що служба могла зробити в межах своїх повноважень. Домагатися компенсації постраждалі мають у суді самостійно, як це вже третій рік робить Катерина Шаповалова.

– Нашими повноваженнями не передбачено витребовувати кошти, щоб відшкодувати збитки постраждалим, – уточнив Юрій Квас.

Що про судові війни говорить мама постраждалого Єгора

Найбільше Катерину Шаповалову ображає ставлення оточення до її рішення домогтися правди в суді.

– Коли всі навкруги говорять: “Навіщо воно тобі треба, ти що, не знаєш, хто це? Та забудь! Ти нічого не зможеш довести, бо ви прості люди”. То хіба нас можна труїти, бо в когось є гроші? – обурюється Катерина.

Черкащанка певна: домагатися справедливості потрібно для себе та своїх дітей.

– Наша сім’я не йшла до суду заради наживи. Це треба бути зовсім ницими, щоб звинуватити нас у тому, що ми подалися за тими брудними грошима. Я розумію, що всі зневірені в системі судочинства. Але якщо кожен сидітиме склавши руки, то нічого не зміниться, – переконана Катерина Шаповалова.

Як діяти споживачам в аналогічних ситуаціях

Щоб компенсувати завдані здоров’ю збитки, споживачеві вкрай необхідно зберегти:

чек на підтвердження факту купівлі товару,

пакування, у якому була придбана продукція,

залишки продукції, якщо це можливо,

медичні висновки, результати аналізів та обстежень,

чеки, що підтверджують витрати на лікування.

У разі, якщо стало зле, необхідно обов’язково звернутись до лікаря, повідомити Держпродспоживслужбу та Нацполіцію.

Фото: Катерина Шаповалова