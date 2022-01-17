Руководители FIBA приехали во Львов обсудить ЕвроБаскет-2025, для которого начинают Большую стройку новой арены

Во Львове прошла встреча с делегацией Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы (FIBA), на которой обсуждались перспективы проведения Евробаскета-2025 в Украине.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

— Чтобы ознакомиться с проектом и местом строительства спортивного объекта, а также всей важной туристической инфраструктурой Львова, сегодня к нам пришла делегация FIBA. Встреча посвящена подготовке к мужскому чемпионату Европы по баскетболу среди национальных сборных, который должен пройти в 2025 году и на котором Украина вызвалась быть страной-хозяйкой, – рассказал Козицкий.

Чтобы провести соревнования на высоком уровне, в этом году во Львове, Киеве и Днепре начнут создание новых спортивных комплексов по программе президента Владимира Зеленского Большая стройка.

Львовская Ледовая Арена рассчитана на 10 тыс. зрителей и сможет принимать как зимние виды спорта, так и соревнования по баскетболу, волейболу, теннису, боксу, MMA, гимнастике, танцам и т.д.

Также в комплексе могут проходить чемпионаты по киберспорту и культурные мероприятия.

Ледовая Арена будет расположена на улице Стрыйской, недалеко от стадиона Арена-Львов. На месте уже ведутся геодезические работы и готовят проектную документацию.

— Верю, что Ледовая Арена во Львове как мультифункциональный центр для разных видов спорта станет визитной карточкой нашей области, — отметил Козицкий.

Напомним, в прошлом году Украина подала заявку на прием Евробаскета-2025.

Президент Владимир Зеленский встретился с главой Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы и рассказал о развитии спортивной инфраструктуры по программе Большая стройка.