Керівники FIBA приїхали у Львів обговорити ЄвроБаскет-2025, для якого починають Велике будівництво нової арени

У Львові пройшла зустріч з делегацією Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Європи (FIBA), на якій обговорювались перспективи проведення ЄвроБаскету-2025 в Україні.

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

– Щоб ознайомитися з проєктом і місцем будівництва спортивного об’єкту, а також всією важливою туристичною інфраструктурою Львова, сьогодні до нас завітала делегація FIBA. Зустріч присвячена підготовці до чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу серед національних збірних, який має відбутися у 2025 році і на якому Україна зголосилася бути країною-господарем, – розповів Козицький.

Для того, щоб провести змагання на високому рівні, цьогоріч у Львові, Києві та Дніпрі почнуть створення нових спортивних комплексів за програмою президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

Львівська Льодова Арена розрахована на 10 тис. глядачів і зможе приймати як зимові види спорту, так і змагання з баскетболу, волейболу, тенісу, боксу, MMA, гімнастики, танців тощо.

Також у комплексі можуть проходити чемпіонати з кіберспорту і культурні заходи.

Льодова Арена буде розташована на вулиці Стрийській, неподалік від стадіону Арена-Львів. Наразі на місці вже ведуться геодезичні роботи і готують проєктну документацію.

– Вірю, що Льодова Арена у Львові як мультифункціональний центр для різних видів спорту стане візитівкою нашої області, – зазначив Козицький.

Нагадаємо, минулого року Україна подала заявку на прийом ЄвроБаскету-2025.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головою Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Європи і розповів про розвиток спортивної інфраструктури за програмою Велике будівництво.