Большая стройка Зеленского в этом году откроет на Киевщине пять новых садиков

На Киевщине в 2022 году планируется в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка открыть пять новых детских садов.

Об этом сообщает Киевская ОГА.

Речь о садике для детей с ограниченными возможностями в городе Вишневое, садах в селах Бобрица, Святопетровское и Гатное, а также II корпусе детсада Красная Шапочка в селе Михайловка-Рубежовка.

— Создание новых учреждений дошкольного образования и модернизация существующих — это приоритеты в развитии Киевщины. А в рамках Большой стройки мы имеем возможность работать в этом направлении гораздо результативнее и ежегодно расширять сеть наших детсадов, — отметил первый заместитель главы Киевской облгосадминистрации Дмитрий Назаренко.

На протяжении 2021 года на Киевщине открылись шесть новых детских садов.

Напомним, что в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка в Украине уже построили более 150 детских садов, а планируется — еще 300.