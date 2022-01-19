В Черкассах ученица 6-А класса гимназии №9 одержала десять первых мест Всеукраинской олимпиады Всеосвіта Зима 2021-2022.

Школьница стала победительницей олимпиады по украинскому языку, украинской литературе, зарубежной литературе, английскому языку, немецкому языку, математике, истории Украины, всемирной истории, географии и биологии.

– Девочку отметили дипломами за высокий уровень теоретических и практических навыков, креативное и критическое мышление, мотивированность, уверенность в своих силах, творческий потенциал, – отмечают в департаменте образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета.

Целью Всеукраинской олимпиады Всеосвіта Зима 2021-2022 является активизация познавательной деятельности и учебной мотивации школьников.

Кроме того, организаторы стремятся, чтобы участники олимпиады обобщили полученные теоретические знания и закрепили изученный материал.

Напомним, что в августе десятиклассницу из Новокаховской школы №1 Викторию Панченко признали гением в США.

Девушка завоевала бронзовую медаль Всемирной олимпиады гениев.

Кроме того, она выиграла грант на сумму $15 тыс. для обучения в Государственном университете Нью-Йорка за проект по очистке рек с помощью камыша.

Источник: Департамент образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета

Фото: Департамент образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета