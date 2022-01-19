У Черкасах учениця 6-А класу гімназії №9 здобула десять перших місць Всеукраїнської олімпіади Всеосвіта Зима 2021-2022.

Школярка стала переможницею олімпіади з української мови, української літератури, зарубіжної літератури, англійської мови, німецької мови, математики, історії України, всесвітньої історії, географії та біології.

– Дівчину відзначили дипломами за високий рівень теоретичних та практичних навичок, креативне та критичне мислення, вмотивованість, упевненість у своїх силах, творчий потенціал, – зазначають у департаменті освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради.

Метою Всеукраїнської олімпіади Всеосвіта Зима 2021-2022 є активізація пізнавальної діяльності та навчальної мотивації школярів.

Крім того, організатори прагнуть, щоб учасники олімпіади узагальнили набуті теоретичні знання та закріпили вивчений матеріал.

Джерело: Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради

Фото: Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради