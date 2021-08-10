Украинскую школьницу признали гением в США

Десятиклассница из Новокаховской школы №1 Виктория Панченко получила бронзовую медаль Всемирной олимпиады гениев.

Кроме того, девушка выиграла грант на сумму $15 тыс. для обучения в Государственном университете Нью-Йорка.

Награду школьнице вручили за проект по очистке рек. Старшеклассница предлагает использовать для этого камыш.

По убеждению юной ученой, это растение способно очищать воду от загрязняющих ее веществ.

Виктория Панченко предлагает изготавливать из камыша специальные конструкции понтонного типа, а затем помещать их в воду.

Девушка верит, что такое биоплато поможет очистить реки естественным путем без механического вмешательства в экосистему.

В конце июля экологи в поверхностных водах Днепра обнаружили 161 загрязнитель, который угрожает здоровью людей.

Речь идет о гербициде атразин, металлах кадмии и никеле. Кроме того, в реке зафиксировали значительное количество сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов и веществ, которые используются в парфюмерии (синтетический мускус, цинк, медь и ртуть).

На ухудшение качества воды в Днепре влияет и цветение реки, вследствие чего массового гибнет рыба.

Источник: Образовательная ассамблея

Фото: Образовательная ассамблея