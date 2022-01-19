Правоохранители разоблачили преступную организацию “воров в законе” из Российской Федерации, действовавших в исправительных колониях в Украине.

По данным Службы безопасности Украины, каждый из участников имел свои обязанности, среди которых поставки и сбыт наркотиков для осужденных.

Правонарушителей в Ровно возглавлял криминальный авторитет, приговоренный к тюремному заключению за убийство и нанесение тяжких телесных повреждений.

Мужчина отбывал наказание в местной колонии, где в криминальных кругах его считали “смотрящим”. Он создал незаконную схему, в которой каждый человек имел свои обязанности.

Среди участников преступной организации были как осужденные, так и жители нескольких областей Украины. “Смотрящий” жестоко контролировал “общак”, в который поступали деньги за продажу наркотиков, поставку сигарет и еды в колонию.

Часть “общака” злоумышленник присылал “ворам в законе” в Российскую Федерацию. Неосужденные подельники фасовали и маскировали наркотики в продуктах, отправляли посылки в колонию. Иногда они перебрасывали свертки через защитное сооружение.

Организатору и семи сообщникам сообщили о подозрении в зависимости от участия каждого в преступной деятельности:

по части 2 и 5 статьи 255 (Создание, руководство преступным сообществом или организацией, участие в ней);

по части 3 статьи 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителям грозит тюремное заключение сроком от девяти до 12 лет с конфискацией имущества.