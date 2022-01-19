Правоохоронці викрили злочинну організацію зі “злодіїв у законі” з Російської Федерації, які діяли у виправних колоніях в Україні.

За даними Служби безпеки України, кожен з учасників мав свої обов’язки, серед яких є постачання та збут наркотиків для засуджених.

Правопорушників у Рівному очолював кримінальній авторитет, якого засудили до тюремного ув’язнення за вбивство та нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Чоловік відбував покарання у місцевій колонії, де у кримінальних колах його вважали “смотрящим”. Він створив незаконну схему, в якій кожна людина мала свої обов’язки.

Серед учасників злочинної організації були як засуджені, так і жителі декількох областей України. “Смотрящий” жорстоко контролював “общак”, в який надходили гроші за продаж наркотиків, постачання сигарет та їжі у колонію.

Частину “общака” зловмисник надсилав “злодіям у законі” до Російської Федерації. Незасуджені спільники фасували та маскували наркотики у продуктах, відправляли посилки до колонії. Іноді вони перекидали пакунки через захисне спорудження.

Організатору та сімом спільникам повідомили про підозру залежно від участі кожного у злочинній діяльності:

за частиною 2 та 5 статті 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або організацією, участь у ній);

за частиною 3 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України.

Правопорушникам загрожує тюремне ув’язнення на термін від дев’яти до 12 років з конфіскацією майна.