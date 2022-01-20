Украине нужно больше газа собственной добычи. Эта потребность стала особенно актуальной ввиду нынешних цен на газ. Так, в Европе этой зимой они установили исторический рекорд — $2 035 за тысячу кубометров.

Годовое потребление газа страной сейчас достигает около 30 млрд куб. м. Из них 20 млрд кубометров добывают в Украине. А остальное — около 10 млрд кубометров – приходится импортировать из стран Европы. То есть собственная добыча покрывает 2/3 потребления.

Хотя потенциал отечественной нефтегазовой отрасли позволяет существенно увеличить объемы газодобычи и в конечном итоге отказаться от покупки голубого топлива за рубежом.

При наилучшем развитии событий Украина может сама превратиться в экспортера газа. Как это возможно – читайте в материале Фактов.

Как реанимируют старые месторождения

Добывать больше собственного газа Украина пытается уже не одно десятилетие. Однако достичь энергонезависимости до сих пор не удалось.

Помехой стали истощение большинства действующих месторождений, нехватка новых участков, а также агрессия России.

Крупнейшее в Украине месторождение – Шебелинское – 50 лет назад на своем пике давало более 31 млрд кубометров газа на год. Сейчас этого бы хватило целой стране на весь год. Однако из-за истощения теперь там добывают менее 2 млрд кубометров в год.

— Имеющиеся месторождения, которые сейчас эксплуатирует Укргаздобыча, находятся, к сожалению, на завершающей стадии разработки. Например, на Шебелинке из 100% начальных запасов за 60 лет осталось не более 10% запасов, — объясняет директор дивизиона Нафтогаз разведка и добыча Александр Романюк.

И таких истощенных месторождений в Украине сейчас — большинство. Хотя газ там еще есть, естественного давления в скважинах уже мало.

Чтобы добраться до остатков, газовики строят специальные компрессорные станции, которые буквально высасывают топливо на поверхность.

В частности, в декабре 2021 года Укргаздобыча запустила 1 ступень Червонодонецкой дожимной компрессорной станции. Она позволяет добраться до ранее недоступных объемов газа.

— Эта компрессорная станция сделана для того, чтобы снизить давление на входе. Это понижение давления дает достаточно много новой добычи. Мы уже сейчас видим около 300 тыс. кубометров в сутки, и ожидаем, что при дальнейшей оптимизации давления в нашей сети эти дебиты продолжат расти, — объясняет и. о. генерального директора Укргаздобычи Олег Толмачев.

Таким образом, благодаря современным технологиям и оборудованию, старые скважины получают второе дыхание.

— Увеличиваем объемы бурения, мы также увеличиваем объем сейсмических исследований, внедряем новые технологии по эксплуатации и ремонту скважин, — отмечает председатель правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

В прошлом году Укргаздобыча стабилизировала ситуацию на старых месторождениях и в конечном итоге даже достигла положительной динамики. В декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020-го добыча выросла на 2,6 млн кубометров.

— Нафтогаз впервые за три года демонстрирует пока незначительный, но все же рост добычи газа. Эта положительная тенденция наблюдается с середины 2021-го. Команда национальной компании меняет свою работу, чтобы переломить негативный тренд постоянного падения добычи, который наблюдается с 2018 года. Среди прочего мы наверстываем отставание в модернизации производства, — констатирует Юрий Витренко.

Положительную динамику демонстрируют и 13 западноукраинских истощенных месторождений, на которых работает международный партнер Нафтогаза — Expert Petroleum.

По результатам выполнения программы интенсификации и реконструкции наземной инфраструктуры там удалось увеличить суточную добычу на 20%. Теперь этот успешный опыт попытаются повторить и на других участках.

— Сейчас определено около 35 месторождений. Это четыре кластера месторождений на завершающей стадии разработки, которые находятся в Центральной и Восточной Украине. Мы уже видим интерес как отечественных, так и международных компаний к нашему проекту, — анонсирует Александр Романюк.

Будущее отрасли — за новыми месторождениями

Но газовики работают не только на истощенных месторождениях. Большие надежды возлагают на новые, перспективные участки.

Например, на Черноморский шельф, а также месторождения Карпатского и Днепровско-Донецкого бассейнов, в частности Юзовский участок. Их сейчас активно изучают и исследуют.

— Нафтогаз разрабатывает целый ряд новых месторождений, начиная с добычи в северной и центральной части Украины. Перспективные месторождения есть в Западной Украине. Также очень перспективным является участок украинского Черноморского шельфа, где другие страны в похожих условиях обнаружили значительные ресурсы газа, мы знаем, что он там есть, — отмечает Юрий Витренко.

По предварительным оценкам, там находятся триллионы кубометров газа. Из них несколько сотен миллиардов кубометров вполне реально добыть.

Причем первые из них Украина сможет получить уже через 3-5 лет. Сперва — с месторождений на суше, чуть позже — уже с морских. Пробурить первую скважину на шельфе Черного моря планируют в начале 2024 года.

— Чтобы этого достичь, в ближайшие годы нужно упорно работать над разведкой шельфа, а также над привлечением международных партнеров и инвестиций. Однако потенциал этого стоит — прогнозируемая годовая добыча из будущих скважин на шельфе может достигать 10 млрд кубометров газа на своем пике. Сейчас именно столько Украина покупает за рубежом, — замечает председатель Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Виталий Щербенко.

То есть одна лишь разработка шельфа позволит постепенно отказаться от импорта газа и в конечном итоге достичь энергонезависимости, констатируют специалисты. Дополнительно существенные объемы газа должны дать Юзовка и другие перспективные участки на суше.

— Это наше будущее. Это то, где мы надеемся после поиска открыть новые залежи и затем вовлечь их в разработку для того, чтобы компенсировать падение на старых месторождениях и увеличить добычу до предела, когда Украина уже должна стать экспортером газа в Европу, — добавляет Александр Романюк.

Как Россия ворует украинский газ и распространяет фейки

Перспектива энергонезависимости Украины явно не нравится соседней России. Она не только пытается лишить нас транзита газа, но и всячески вредит развитию собственной добычи голубого топлива, мешая разработке крупных месторождений.

Аннексировав Крым, россияне присвоили еще и украинские газовые вышки, с помощью которых ежегодно добывают из нашего шельфа до 2 млрд кубометров газа.

С 2014-го по 2020 год из месторождений, принадлежащих Украине, агрессор добыл 12 млрд кубометров газа. Еще около 200 млн кубометров голубого топлива россияне украли из скважин на оккупированной части Донбасса.

Кроме того, Россия систематически атакует украинскую добывающую отрасль в медиа, распространяя фейки о якобы добыче сланцевого газа на Донбассе и его вреде для окружающей среды.

Такое пропагандистское давление в свое время Кремль оказывал на компанию Shell, которая планировала добывать газ на Юзовской площади – в Донецкой и Харьковской областях.

Наконец, после начала войны на востоке Украины, мировой гигант вышел из проекта. И одну из самых больших надежд нефтегазовой отрасли заморозили на годы.

При этом на самом деле никакого сланцевого газа на Юзовке нет, констатируют в Нафтогазе. Там планируют добывать газ из плотных пород — его массово добывают по всему миру, в том числе и в России.

На территории нашего северо-восточного соседа также проводят гидроразрывы пластов. Но тамошняя пропаганда исчезновением почему-то пугает только украинцев.

Нафтогаз, как в свое время и Shell, снова сталкивается с последствиями пророссийской пропаганды и страшилками на тему сланцевого газа – местные общины часто протестуют против прихода газовиков, поверив в российские фейки про исчезновение воды в колодцах и отравленные реки.

Хотя в советское время газ в регионе уже добывали, и никаких катастроф не произошло.

— Люди не понимают, что от добычи нефти и газа зависит наша энергетическая безопасность, когда их пугают двуглавыми телятами. Хотя технологии гидроразрыва уже применялись и на Донетчине, и на Луганщине (и частными, и государственными компаниями) еще с середины прошлого столетия. И никаких проблем не было, — напоминает генеральный директор Нефтегазового консалтингового центра Андрей Закревский.

Впрочем, газовики надеются, что положительный опыт общин соседних областей должен убедить жителей Донецкой области в безопасности и выгодности добычи газа. Ведь компании наполняют местные бюджеты и способствуют развитию общин.

Например, Укргаздобыча за январь-сентябрь 2021 года направила в местные бюджеты, на территории которых компания осуществляет добычу углеводородов, 1,23 млрд грн рентных платежей.

Около 90% этих средств сконцентрировано в двух газодобывающих областях: Харьковской и Полтавской.

Кроме того, Нафтогаз в прошлом году внедрил 180 социально-инфраструктурных региональных проектов на более 34,2 млн грн.

Вместе с местными властями компания активно обустраивает парки и спортивные площадки, закупает новое оборудование для медицинских амбулаторий, модернизирует школы и детсады и тому подобное.

Еще один, уже более глобальный аргумент в пользу газовиков – рост собственной добычи в конечном итоге позволит увеличить предложение на рынке и отказаться от импорта из-за рубежа.

Следовательно, цена газа для украинцев на внутреннем рынке будет иметь основания для снижения.

Фото: Федерації роботодавців нафтогазової галузі