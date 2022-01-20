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В Україні з’явився День вшанування захисників Донецького аеропорту

Юля Захарченко редакторка стрічки
Донецький аеропорт

Військовослужбовців, добровольців та волонтерів, які захищали Донецький аеропорт, вшановуватимуть щороку 20 січня.

Про це йдеться у відповідному наказі міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України від 20 січня 2022 року Про День вшанування захисників Донецького аеропорту.

Донецький аеропорт

У Міноборони зазначили, що у цей день вшановуватимуть подвиг українських захисників. Щороку протягом січня організовуватимуть та проводитимуть пам’ятні заходи.

Зокрема, для вшанування пам’яті військових Збройних Сил України, які обороняли Донецький аеропорт, у меморіальному комплексі на території Міністерства оборони, де розташована Зала пам’яті захисників України та Пам’ятний дзвін.

Щороку у військових частинах ЗСУ, вищих військових навчальних закладах та бібліотеках проводитимуть тематичні зустрічі, лекції, книжкові виставки, заходи для перегляду та обговорення документальних фільмів, кінохронік, присвячених темі оборони Донецького аеропорту та вшануванню захисників ДАПу.

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Джерело: Міноборони

Фото: Getty Images

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