В Киеве “заминировали” все школы: что известно

Днем, 21 января, в полицию поступило сообщение о минировании всех школ в Киеве.

По предварительным данным, анонимный источник сообщил Службе безопасности Украины о том, что взрывчатку заложили во всех учебных заведениях украинской столицы.

В полиции отметили о том, что информация о минировании школ в Киеве проверяется.

В настоящий момент во всех учебных заведениях украинской столицы проходит проверка. В школы прибыли взрывотехники и кинологи. Взрывчатка пока что не была выявлена.

Напомним, 18 января в полицию Киева также поступила информация о минировании 40 школ. Проводилась эвакуация детей и сотрудников учебных заведений.

Также информация о взрывчатке в учебных заведениях поступило в колл-центр СБУ. Источник даже предоставил список школ, где якобы находились бомбы.

Также поступала информация о том, что якобы заминирован Киевский апелляционный суд и Офис президента. Возле ОПУ стояла машина скорой помощи, а работников учреждения не допускали к рабочим местам.