В Киеве правоохранители получили сообщение о якобы заминировании до 40 школ в разных районах. В настоящее время проводится проверка.

Об этом сообщили Фактам ICTV в пресс-службе Национальной полиции Киева.

На месте сейчас работают специалисты. При необходимости производится эвакуация.

– С утра у нас есть сообщение о заминировании до 40 школ в разных районах города Киева. На месте работают специалисты, при необходимости производится эвакуация. К счастью, новостей плохих пока нет, но проверка еще продолжается, потому что большое количество объектов, — подчеркнули в полиции.

Сообщение о якобы заминировании учебных заведений поступило в колл-центр Службы безопасности Украины. Оно содержало список “заминированных” школ.

– Все эти школы были перечислены в этом одном сообщении, – уточнили в полиции.

Стоит отметить, что в столице сегодня “заминировали” не только школы, но и Киевский апелляционный суд, уже объявивший о приостановке работы.

– 18 января 2022 года поступило сообщение о заминировании помещения Киевского апелляционного суда. Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий, — отметили в пресс-службе учреждения.

В настоящее время проводится эвакуация работников и посетителей суда.

А Окружной административный суд Киева получил сообщение о якобы заминировании одного из своих помещений. Была произведена эвакуация работников и посетителей.

Серия фейковых минирований в Украине

Стоит отметить, что в последнее время по Украине прокатилась волна фейковых минирований.

Так, 11 января в Киеве проверяли сообщения о минировании всех школ.

12 января столичная полиция получила уведомление о возможном минировании аэропортов Киев им. Игоря Сикорского (Жуляны) и Борисполь, станций метро, а также ТРЦ Глобус.

В то же время в полицию Черкасс 12 января поступило анонимное сообщение о якобы минировании школ города. Такие сообщения о заминировании поступали четыре дня. После этого власти города рекомендовали школам перейти на дистанционное обучение.

Кроме того, правоохранители Днепра, Львова и Одессы 12 января получили уведомление о минировании школ и торговых центров.

13 января в Черкассах проверяли анонимное сообщение о заминировании всех торговых центров города.

Вечером 15 января снова поступило анонимное сообщение о минировании аэропорта Жуляны в Киеве. На следующий день правоохранители опять проверяли информацию о минировании столичных аэропортов.

А 17 января в Киеве закрывали несколько станций метрополитена из-за звонков о минировании.

Стоит отметить, что за сообщение о фейковом минировании грозит уголовная ответственность – до 8 лет лишения свободы.

Источники: ОАСК, Киевский апелляционный суд