Сегодня, 20 января, в Виннице и Днепре неизвестные “заминировали” все школы. Об этом Фактам ICTV сообщили в пресс-службах полиции городов.

Так, в Виннице в 10.30 на электронный ящик полиции поступило сообщение о том, что все учебные заведения города заминированы. Учеников, учителей и персонал эвакуировали.

– В настоящее время взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы обследуют все учебные заведения на обнаружение взрывоопасных предметов, – отметили в полиции города Винница.

В пресс-службе сообщили, что в письме указан электронный адрес, поэтому эксперты по кибербезопасности будут выяснять, откуда поступило письмо.

Представитель пресс-службы полиции Днепра Алина Стадник сообщила Фактам ICTV, что в полицию около 11.45 поступило электронное письмо с информацией о якобы минировании всех школ города.

В настоящее время спасатели и полиция проверяют учебные заведения.

Серия “минирований” в Украине

11 января в Киеве проверяли сообщения о минировании всех школ.

12 января столичная полиция получила уведомление о возможном минировании аэропортов Киев им. Игоря Сикорского (Жуляны) и Борисполь, станций метро, а также ТРЦ Глобус.

12 января в полицию Черкасс поступило сообщение о “минировании” школ города. Такие сообщения поступали четыре дня, поэтому власти города рекомендовали школам перейти на дистанционное обучение.

Кроме того, правоохранители Днепра, Львова и Одессы 12 января получили уведомление о минировании школ и торговых центров.

13 января в Черкассах проверяли анонимное сообщение о заминировании всех торговых центров города.

Вечером 15 января снова поступило анонимное сообщение о минировании аэропорта Жуляны в Киеве. На следующий день опять проверяли информацию о минировании столичных аэропортов.

17 января в Киеве закрывали несколько станций метро из-за звонков о минировании.

За сообщение о ложном минировании грозит уголовная ответственность – до 8 лет лишения свободы.