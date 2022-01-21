У Києві “замінували” усі школи: що відомо

Вдень, 21 січня, до поліції надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл у Києві.

За попередніми даними, анонімне джерело повідомило у Службу безпеки України про те, що вибухівку заклали у всіх навчальних закладах української столиці.

У поліції зазначили, що інформація про замінування шкіл у Києві перевіряється.

Наразі у всіх навчальних закладах української столиці відбувається перевірка. До шкіл прибули вибухотехніки та кінологи. Вибухівку поки що не було виявлено.

Нагадаємо, 18 січня до поліції Києва також надійшла інформація про замінування 40 шкіл. Проводилася евакуація дітей та співробітників навчальних закладів.

Також інформація про вибухівку у навчальних закладах надійшла до кол-центру СБУ. Джерело навіть надало список шкіл, де нібито були бомби.

Також надходила інформація про те, що нібито заміновано Київський апеляційний суд та Офіс президента. Біля ОПУ стояла машина швидкої допомоги, а працівників установи не допускали до робочих місць.